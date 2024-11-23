بعد اتهامه بالعلم بهجوم 7 أكتوبر قبل وقوعه.. نتنياهو يهاجم القناة 12 الإسرائيلية

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القناة 12 العبرية تكذب في ادعائها بأنه اطلع على معلومات بشأن خطة حركة حماس بشأن عملية "طوفان الأقصى"في 7 أكتوبر 2023.

وأشار نتنياهو إلى أنه على عكس ما أوردته القناة 12 فإن تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية قبل 7 أكتوبر 2023 كانت تشير إلى أن حماس لا ترغب في خوض حرب.

وفي وقت سابق من نوفمبر الجاري، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن جنرالا إسرائيليا حذر نتنياهو في وقت باكر من 7 أكتوبر من أن مئات من قاتلي حماس بدوا وكأنهم يستعدون لتنفيذ هجوم، وفق ما نقلته عن مصادر.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحقق مع مساعدي نتنياهو بتهمة التلاعب بتفاصيل مكالمة الجنرال مع رئيس حكومة الاحتلال، وينظر المحققون في ما إذا كان مساعدو نتنياهو تلاعبوا بتسجيل المكالمة.