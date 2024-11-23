بوريل: حكم الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت لا علاقة له بمعاداة السامية

وكالات

قال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وجالانت قضائية وليست سياسية ولا علاقة لها بمعاداة السامية.

وأوضح بوريل أنه لا يمكن للاتحاد الأوربي أن يتظاهر بالدفاع عن التعددية وسيادة القانون دون تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية.

وأشار بوريل إلى أن غزة تحولت إلى جحيم على الأرض، مؤكدا أنه ليس بمقدور الجميع رؤية الصورة هناك لأن وسائل الإعلام الدولية ما زالت ممنوعة من دخول القطاع.