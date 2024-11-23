زيلينسكي يتوقع موعد نهاية الحرب في أوكرانيا ويكشف الأسباب

كييف - (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يرى انتهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا في العام المقبل أمرا محتملا.

وذكر زيلينسكي في محادثة مع ممثلين من الإعلام الأجنبي في كييف في المؤتمر الدولي الثالث بشأن الأمن الغذائي: "متى تنتهي الحرب؟ عندما ترغب روسيا في إنهائها.. عندما تتخذ الولايات المتحدة موقفا أقوى.. عندما يقف الجنوب العالمي مع أوكرانيا ويدعم إنهاء الحرب".

وقال زيلينسكي اليوم السبت إنه واثق من أنه سيتم تطبيق جميع هذه الإجراءات وأنه سيتم اتخاذ القرارات عاجلا أو آجلا، ونقلت وكالة أنباء يوكرينوفورم عن زيلينسكي قوله "إنه لن يكون طريقا سهلا، لكنني واثق أن لدينا جميع الفرص المتاحة لتحقيق هذا في العام المقبل".

وأضاف زيلينسكي: "نحن منفتحون على مقترحات من قادة من الدول الأفريقية والآسيوية والعربية، أود أيضا أن أستمع لمقترحات من الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أننا سنسمع منه في يناير وسيكون لدينا خطة لإنهاء الحرب".