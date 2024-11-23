المتحدثة باسم ترامب: الرئيس المقبل سيعمل كمفاوض رئيسي لأمريكا وسيعمل على إعادة الأسرى

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم السبت، إن الرئيس المقبل سيعمل كمفاوض رئيسي للولايات المتحدة وسيعمل على إعادة الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب فوجئ عندما أبلغه الرئيس الإسرائيلي أن نصف الأسرى الإسرائيليين بغزة ما زالوا أحياء.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون، إلى أن ترامب كان يعتقد أن معظم الأسرى الإسرائيليين في غزة ماتوا، موضحين أن رئيس إسرائيل طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن حين زار واشنطن العمل مع خليفته دونالد ترامب بشأن الأسرى.

وذكر مسؤولون إسرائيليون، أن المؤسسة الأمنية أبلغت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس لن تتنازل عن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب، كما أبلغته أن على إسرائيل تخفيف مواقفها إذا كانت مهتمة بصفقة.

وشدد المسؤولون الإسرائيليون، على أن ترامب الذي يريد إنهاء حرب غزة بسرعة سيكون له تأثير على نتنياهو أكبر من بايدن.