مقتل 6 من عناصر "فاجنر" الروسية بهجوم في مالي

داكار، السنغال - (أ ب)

لقي ستة مرتزقة روس على الأقل حتفهم جراء هجوم لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة بوسط مالي، وفقا لبيان للجماعة المتطرفة عبر منصتها الإعلامية.

وذكرت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" أنها نصبت كمينا لقافلة من المرتزقة الذين يعملون لصالح مجموعة فاجنر أمس الأول الخميس في منطقة موبتي، وقتلوا المقاتلين وأحرقوا المركبات.

وأكد مسؤول أمني في مالي يعمل بالمنطقة أن جنودا روسيين تعرضوا لهجوم أمس الأول الخميس وأن عدة أشخاص لقوا حتفهم لدى تعزيزهم لنقطة تفتيش بوسط البلاد، وتحدث المسؤول الأمني شريطة عدم الكشف عن هويته.

واستغلت روسيا العلاقات المتدهورة بين الغرب ودول منطقة الساحل التي شهدت انقلابات غربي أفريقيا لإرسال مقاتلين وتأكيد نفوذها.

وتنشط مجموعة فاجنر في منطقة الساحل، حيث يتربح المرتزقة من الثروات المعدنية التي يستولون عليها مقابل خدماتهم الأمنية.