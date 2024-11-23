تعليقًا على مقتل أسيرة إسرائيلية بغزة.. جيش الاحتلال: لا يمكننا النفي أو التأكيد

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إنه يفحص المعلومات بشأن مقطع نشرته حماس يظهر مقتل أسيرة، مؤكدا أنه لا يمكن نفي أو تأكيد صحته حتى اللحظة.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن ممثليه على تواصل مع عائلة الأسيرة ويزودونها بالمعلومات المتوفرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إنه بعد عودة الاتصال مع مكلفين بحماية أسرى تبين مقتل إحدى أسيرات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة تتعرض لعدوان شمال غزة.

وأكد أبو عبيدة أن الخطر لا يزال محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت مع الأسيرة التي قتلت شمال قطاع غزة، مشددا على أن مجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم.

وأوضح أبو عبيدة، أن "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يصرون على الإمعان في التسبب بمعاناة أسراهم ومقتلهم"، لافتا إلى أن "على العدو الاستعداد للتعامل مع اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع واستشهاد بعض الآسرين".

ونشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، صورة مموهة تحت تعليق "ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي"، للأسيرة القتيلة.