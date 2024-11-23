نتنياهو: المتهم بتسريب معلومات من مكتبي شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن التسريبات الأخيرة تمثل خطرا داهما على أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن التسريبات الأخيرة خرجت من المجلس الأمني المصغر ومنحت معلومات ذات قيمة كبرى لأعدائه.

وأوضح نتنياهو أن تسريب صور معتقل سيدي تيمان مثال صارخ على الأضرار التي لحقت بإسرائيل وسمعتها حول العالم بسبب التسريبات، زاعما أن "الهدف من وراء التسريبات الأخيرة هو الإضرار بسمعتي شخصيا وتفعيل الضغط علي أنا".

وادّعي نتنياهو أن التسريبات أدت إلى تدمير حياة الكثير من الشباب الإسرائيليين وحياة عائلاتهم، موضحا أنه تم تسريب معلومات استراتيجية تتعلق بقدرات إسرائيل العسكرية من جلسة بمبنى محصن في اليوم الرابع من الحرب.

وأكد نتنياهو أن مستشاره "إيلي فلدشتاين" المتهم بتسريب معلومات من مكتبه شخص وطني ولا يمكن أن يمس بأمن الدولة، لافتا إلى أن التسريبات صدرت من داخل المجلس الوزراي المصغر والفريق المفاوض والهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل.

وزعم نتنياهو، أنه في جلسة بشأن المختطفين بشهر أغسطس سُربت معلومات بأن قيادات طلبت تنازلات وهو ما تسبب في تصلب موقف حماس، مشددا على أن "كل التسريبات موجهة ضدي وتخدم رواية الخضوع للعدو ولهذا لا يتم التحقيق بكل حوادث التسريبات التي حددتها".

وأشار نتنياهو، إلى أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ووسائل إعلام أخرى زُودت بمعلومات بشأن الرد على صواريخ إيران وهو ما لم يتم التحقيق بشأنه.