مسؤولون أمريكيون: قرار وقف أوامر اعتقال مستوطنين بالضفة يزيد التوتر بين إدارة بايدن وإسرائيل

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، إن الرئيس جو بايدن حذر إسرائيل من أن عدم اعتقال مستوطنين إسرائيليين بتهمة مهاجمة فلسطينيين قد يفاقم العنف.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب عن قلقه العميق بشأن قرار وقف اعتقال مستوطنين مشتبه بهم، مؤكدين أن قرار وقف أوامر اعتقال مستوطنين بالضفة يزيد التوتر بين إدارة بايدن وإسرائيل.

وشدد المسؤولون الأمريكيون، على أن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوقف أوامر اعتقال مستوطنين بالضفة الغربية قرار خاطئ للغاية.