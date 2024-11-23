"إطلاق اسمه على مركز شباب".. قرار من وزير الشباب والرياضة تجاه أسرة الراحل محمد شوقي

التقى وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي صباح اليوم السبت، أسرة الراحل محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، الذي وافته المنية، يوم الثلاثاء الماضي.

وكان نادي كفر الشيخ، أعلن صباح يوم الثلاثاء الماضي وفاة اللاعب محمد شوقي، عن عمر يناهز 29 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري المحترفين المصريين "القسم الثاني.

وقرر وزير الشباب والرياضة، إطلاق اسم الراحل محمد شوقي علي مركز شباب مسقط رأسه تخليداً لذكراه وسيكون بداخله مركز للتخاطب، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي لأسرة الراحل.

ووجه وزير الشباب والرياضة، بسرعة توفير الرعاية الصحية الكاملة لنجل الراحل محمد شوقي الصحية والذي يعاني من مشاكل صحية منذ ولادته.

ويذكر أن محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، كان قد تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام القزازين بدوري القسم الثاني المصري، وسقط مغشياً عليه داخل أرضية الملعب، ثم تم نقله إلى مستشفى الزرقا، قبل أن يرحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي.

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