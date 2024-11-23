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مسؤولون أمريكيون: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف الأسرى الإسرائيليين بغزة ما زالوا أحياء

06:01 م السبت 23 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، اليوم السبت، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب فوجئ عندما أبلغه الرئيس الإسرائيلي أن نصف الأسرى الإسرائيليين بغزة ما زالوا أحياء.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون، إلى أن ترامب كان يعتقد أن معظم الأسرى الإسرائيليين في غزة ماتوا، موضحين أن رئيس إسرائيل طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن حين زار واشنطن العمل مع خليفته دونالد ترامب بشأن الأسرى.

وذكر مسؤولون إسرائيليون، أن المؤسسة الأمنية أبلغت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حماس لن تتنازل عن الانسحاب من غزة وإنهاء الحرب، كما أبلغته أن على إسرائيل تخفيف مواقفها إذا كانت مهتمة بصفقة.

وشدد المسؤولون الإسرائيليون، على أن ترامب الذي يريد إنهاء حرب غزة بسرعة سيكون له تأثير على نتنياهو أكبر من بايدن.

دونالد ترامب الأسرى الإسرائيليين جو بايدن إسرائيل نتنياهو حماس طوفان الأقصي
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