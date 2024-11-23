وزير الدفاع الألماني: أوروبا تواجه تهديدًا طويل الأمد

أرنسبرج (ألمانيا) - (د ب أ)

أشارت تقديرات وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى أن أوروبا تواجه تهديدًا طويل الأمد.

وخلال فعالية نظمتها مؤسسة فريدريش إيبرت في مدينة أرنسبرج في منطقة زاورلاند غربي ألمانيا، قال بيستوريوس اليوم السبت إن "الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا لم تعد حربا إقليمية منذ فترة طويلة".

وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تحول بالكامل منذ فترة طويلة إلى اقتصاد الحرب"، منوها إلى أن روسيا تنتج في ثلاثة شهور كمية من الأسلحة والذخيرة تساوي ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام.

وذكر بيستوريوس أن بوتين تحدث في خطاب ألقاه في أواخر أكتوبر الماضي عن خوض "معركة خطيرة لا مجال فيها للتصالح من أجل خلق نظام عالمي جديد"، واستطرد بيستوريوس أن بوتين يعتبر نفسه بالفعل منتصرًا في الحرب ضد أوكرانيا.

وتابع الوزير الألماني أن الحرب الهجينة التي تشمل التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة، تجري على قدم وساق، وقال إن "أمننا هو سلعة هشة".

وحث بيستوريوس بلاده على أن تزيد من سرعة تحركاتها وتزيد استثماراتها في مجال "قدرتها على خوض الحروب".