باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العنف الطائفي بشمال غرب البلاد إلى 35 قتيلًا

إسلام آباد - (د ب أ)

ذكر مسؤولون اليوم السبت، أن 35 شخصا على الأقل قتلوا في معركة بالأسلحة النارية، وسط تصاعد العنف الطائفي، في واحد من أكثر الاشتباكات دموية، منذ أعوام في شمال غرب باكستان.

وقال سليم شاه، أحد مسؤولي الشرطة المحلية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "35 شخصا على الأقل من الجانبين المتناحرين قتلوا حتى الآن، وأصيب 10 أشخاص آخرين".

وأضاف أن القتال مازال مستمرا وأن "الوضع متوتر للغاية" في المنطقة.

وكان رجال مسلحون قد هاجموا قافلة من المركبات التي تقل مسلمين شيعة في باكستان أمس الأول الخميس، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا.

ويمثل المسلمون الشيعة حوالي 15% من سكان باكستان، ذات الأغلبية السنية، والتي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة ولها تاريخ من العداء بين الطائفتين.

وعلى الرغم من أن الطائفتين تعيشان معا بسلام بشكل عام، مازالت التوترات قائمة، لاسيما في كورام.

وقال رجل الشرطة البارز إن رجال مسلحين في باجان وباشا كوت أشعلوا النار في متاجر ومنازل وممتلكات حكومية.