حزب الله يستهدف تجمعات إسرائيلية بجنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفت اليوم السبت، تجمعات لقوات إسرائيلية عند مثلث دير ميماس – كفركلا وشرقي مدينة الخيام، بـ "صلية صاروخية"، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اللبنانية.

وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 1255 من ظهر اليوم السبت 23-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية".

وذكر في بيان منفصل: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 1000 من صباح اليوم السبت 23-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، بصليةٍ صاروخية".

كما :"مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:00 من صباح اليوم السبت 23-11-2024، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية"، بحسب بيان آخر.

وعلى صعيد متصل، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الطيران الإسرائيلي "المسير يحلق على علو منخض في أجواء صور ومحيطها. وغارة معادية استهدفت مدينة بنت جبيل"، وأضافت أنه "في النبطية، شن العدو غارة على منطقة بئر السلاسل في بلدة خربة سلم"، وأن "غارة عنيفة جدا استهدفت مبنى شمس الدين، الرويس."

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة. وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر/تشرين الأول الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.