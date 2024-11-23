الأمين العام للناتو يلتقي ترامب في فلوريدا

فلوريدا/بروكسل- (د ب أ)

التقى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا أمس الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الناتو ، فرح دخل الله لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) "إنهما ناقشا مجموعة من قضايا الأمن الدولي، التي تواجه الحلف".

ولم يتم الإعلان عن الاجتماع بين ترامب وروته، رئيس وزراء هولندا السابق، الذي تولى منصب الأمين العام للناتو في وقت سابق من هذا العام، مسبقا.

وطبقا لمعلومات من مصادر داخل الحلف، ناقش الجانبان الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، بالإضافة إلى قضية الإنفاق الدفاعي لأعضاء الناتو، بين قضايا أخرى.

يذكر أنه خلال ولايته الأولى في المنصب في الفترة من عام 2017 حتى عام 2021، انتقد ترامب مرارا ما اعتبره نقصا في الاستثمار في الدفاع من قبل الحلفاء الأوروبيين، بل وهدد في بعض الأحيان بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو.

غير أن روته ظل هادئا في أعقاب فوز ترامب في الانتخابات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال روته "من خلال الناتو، لدى الولايات المتحدة 31 صديقا وحليفا، يساعدون في تعزيز المصالح الأمريكية ومضاعفة القوة الأمريكية والحفاظ على الأمن للأمريكيين".

وأضاف روته أنه بالعمل معا في الناتو، يساهم الحلفاء في ردع العدوان وحماية الأمن الجماعي ودعم الاقتصاد.





