نائبة الرئيس الفلبيني تهدد علنا باغتياله

مانيلا- (د ب أ)

قالت نائبة الرئيس الفلبيني سارة دوتيرتي، اليوم السبت، إنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها، وذلك في تهديد علني جريء، حذرت أنه ليس مزحة.

وبدوره، أحال السكرتير التنفيذي للرئيس الفلبيني، لوكاس بيرسامين "التهديد القائم" ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، إلى قوة الحرس الرئاسي "لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".

ولم يتضح على الفور الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد نائبة الرئيس.

وعلى صعيد متصل، جاء في بيان حكومي أنه "بناء على بيان نائبة الرئيس الواضح والقاطع والذي أفادت فيه بأنها اتفقت مع قاتل لقتل الرئيس إذا نجحت مؤامرة مزعومة ضدها، أحال السكرتير التنفيذي هذا التهديد القائم إلى قيادة الأمن الرئاسي لاتخاذ الإجراء الفوري المناسب".





