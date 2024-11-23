حادث مأساوي يودي بحياة شاب على كوبري بني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، إثر حادث تصادم دراجة بخارية بكوبري قرية كوم النور التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسور كوبري قرية كوم النور التابعة لمركز سمسطا، ومصرع قائدها، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "علاء.ا.ع.خ"، 35 عامًا، مقيم قرية الشنطور التابعة لمركز سمسطا.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي، وإيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، و تحرر محضر بالواقعة.