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مسؤول من فتح: مستعمرون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

10:18 ص السبت 23 نوفمبر 2024

قطع أشجار الزيتون جنوب نابلس

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نابلس- (د ب أ)

قطع مستعمرون، اليوم السبت، عشرات أشجار الزيتون في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن مسؤول في حركة فتح.

وصرح أمين سر حركة فتح في اللبن الشرقية، رجا عويس، بأن "عددا من المستعمرين قطعوا نحو 50 شجرة زيتون، في الأراضي الواقعة قرب الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، وتعود ملكيتها للمواطنين صدقي الأغبر ونبيل عويس".

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قالت "إن قوات الاحتلال والمستعمرين نفذوا 1490 اعتداء، خلال أكتوبر/تشرين الأول، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته".

وأضافت الهيئة: "تركزت مجمل الاعتداءات في محافظات نابلس بـ 307 اعتداءات، والخليل بـ280 اعتداء ومحافظة القدس بـ 179 اعتداء".


أشجار الزيتون قطع أشجار الزيتون جنوب نابلس
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