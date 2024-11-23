اتهام 8 آخرين باقتحام موقع لشركة دفاع إسرائيلية في المملكة المتحدة

لندن- (د ب أ)

تم توجيه اتهامات ضد ثمانية أشخاص آخرين بزعم اقتحامهم موقع شركة دفاع إسرائيلية في ساوث جلوسيسترشاير في إطار احتجاج مؤيد للفلسطينيين.

وقد مثل عشرة أشخاص آخرون أمام المحكمة ومن المقرر أن يمثلوا للمحاكمة العام المقبل بتهمة الاقتحام في نفس الواقعة.

وزعم أن موقع شركة "إلبيت سيستمز" في المملكة المتحدة بالقرب من باتشواي في بريستول قد تعرض لهجوم من منظمة "فلسطين اكشن" (منظمة العمل الفلسطيني) في الساعات الأولى من يوم 6 أغسطس، حسبما سمعت المحكمة الجنائية المركزية في إنجلترا وويلز، التي تعرف أيضا باسم "أولد بيلي"، نسبة إلى الشارع الذي توجد به.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن دائرة الادعاء الملكية قولها إنه تم توجيه اتهامات بالسطو المشدد وإحداث أضرار جنائية لكل من شون ميدلبرو (32 عاما) وألكسندرا هيربيتش (40 عاما) وتوتيا هوكسا (28 عاما) وجوليا بريجاديروفا (32 عاما) وهوبا موريسي (30 عاما) وقيسر زهرة (19 عاما) وزهرة فاروق (24 عاما) وكمران أحمد (27 عاما).