ألمانيا: لم نقرر كيفية التعامل مع مذكرة الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو

برلين- (د ب أ)

لم تقرر الحكومة الألمانية بعد كيف تعتزم التعامل مع مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة في برلين إنه سيُجرى فحص "الخطوات المحلية" الناتجة عن ذلك بعناية، مضيفا أن غير ذلك من الأمور لن يتم النظر إليها إلا عندما يكون من المتوقع أن تكون هناك إقامة لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت في ألمانيا.

وانتقد العديد من حلفاء إسرائيل مذكرة الاعتقال، وخاصة الولايات المتحدة، رغم أن واشنطن لا تعترف بالمحكمة وليست ملزمة بتنفيذ أمر الاعتقال.

وفي المقابل، ترى ألمانيا نفسها الداعم الأكبر للمحكمة، كما ذكر هيبشترايت، وأضاف: "هذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني.

وفي الوقت نفسه، فإنه نتيجة التاريخ الألماني لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية تشارك في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أنها أُحيطت علما بقرار المحكمة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة. كما أصدر القضاة في لاهاي مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف. لكن بحسب تقارير إسرائيلية، فإنه لم يعد على قيد الحياة.