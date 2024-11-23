سفير إسرائيل لدى ألمانيا: اليهود لا يشعرون بالأمان في البلاد

برلين- (د ب أ)

دعا سفير إسرائيل لدى ألمانيا رون بروسور السلطات الألمانية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد معاداة السامية في جميع أنحاء البلاد - وليس فقط في أحياء معينة في برلين.

وكانت رئيسة شرطة برلين، باربرا سلوفيك، قد حذرت اليهود مؤخرا من معاداة السامية، قائلة إنهم يجب أن يكونوا أكثر حذرا في بعض أحياء المدينة التي يوجد بها عدد كبير من السكان العرب.

وقالت إن سكان برلين الذين يظهرون مثليتهم الجنسية علنا يحتاجون أيضا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة في هذه الأحياء.

وقالت لصحيفة برلينر تسايتونج "هناك مناطق يجب على أي شخص يرتدي القلنسوة أن يكون حذرا فيها".

وقال السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا إن المشكلة لا تقتصر على أجزاء من برلين فقط.

وتابع "اليهود يخافون من السفر بمفردهم على قطارات إس- بان أو يو- بان أو التحدث بالعبرية على هواتفهم المحمولة"، في إشارة إلى القطارات الإقليمية المحلية ومترو الأنفاق.

وقال السفير "أخبرني الطلاب اليهود أنهم لا يذهبون إلى المرحاض في الجامعة إلا مع أحد الزملاء". وذكر أن هذا لا ينبغي اعتباره وضعا طبيعيا، مضيفا "الدولة بأكملها عليها مسؤولية هنا".