البنتاجون: هجمات متكررة ومؤشرات على تدخل كوريا الشمالية بأوكرانيا

وكالات



أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، عن تعرض قواتها المتمركزة في منطقة الشرق الأوسط لـ 206 هجمات، خلال الفترة الممتدة من 18 أكتوبر 2023 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر بالبنتاجون عن احتمالية مشاركة جنود كوريين شماليين، الموجودين في روسيا حاليًا، في الحرب الدائرة بأوكرانيا قريبًا، مما قد يشكل تطورًا جديدًا في الصراع المتصاعد بين موسكو وكييف.

يجدر بالذكر أن التقارير الدولية كانت قد حذرت من تداعيات الدعم العسكري الروسي لكوريا الشمالية، وتأثيراته على التوازن الدولي.