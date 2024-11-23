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زيلينسكي: اختبار أسلحة لإرهاب دول أخرى "جريمة دولية"

01:21 ص السبت 23 نوفمبر 2024

بوتين والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

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وكالات
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن اختبار أسلحة جديدة داخل أراضي دول أخرى بهدف ترهيبها يُعد "جريمة دولية"، مطالبًا العالم باتخاذ رد فعل حازم تجاه مثل هذه التصرفات.

وقال زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "العالم بحاجة إلى رد جاد حتى يشعر الرئيس الروسي بالخوف من تصعيد الحرب، ويدرك العواقب الوخيمة لأفعاله".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية بين روسيا وأوكرانيا، حيث تُواصل كييف دعوة المجتمع الدولي لتكثيف الضغط على موسكو بسبب سياساتها وتصرفاتها العسكرية التي تهدد الاستقرار العالمي.

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