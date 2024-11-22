الصحة العالمية: استهداف المرافق الصحية بغزة انتهاك للقانون الدولي

وكالات

أعلنت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن الهجوم بالطائرات المسيرة على مستشفى كمال عدوان شمال غزة ألحق أضرارًا جسيمة بالمستشفى، وأسفر عن إصابة أربعة من العاملين وعدد من مرافقي المرضى.

وأكدت المتحدثة أن استهداف المرافق الصحية يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، مشددة على ضرورة حماية الرعاية الصحية والطواقم الطبية في جميع الظروف.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تواصل مطالبتها بوقف إطلاق النار في غزة، داعية شعوب العالم إلى دعم هذا المطلب الإنساني العاجل.