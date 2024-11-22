تأجيل الحكم في قضية دفع أموال "لشراء الصمت" الخاصة بترامب إلى أجل غير مسمى

(د ب أ)

أعلن القاضي الذي ينظر في نيويورك قضية إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب بدفع "أموال مقابل شراء الصمت"، تأجيل النطق بالحكم إلى أجل غير مسمي.

وقال القاضي خوان ميرشان إنه لن يتم عقد جلسة النطق بالحكم المقررة يوم الثلاثاء من أجل منح المحامين الوقت الكافي لتقديم إفاداتهم بحلول موعد نهائي في أوائل ديسمبر.

ولم يحدد القاضي موعدا جديدا للنطق بالحكم، بينما يسعى فريق الدفاع عن ترامب إلى إلغاء إدانته.

ويريد الإدعاء إبقاء الحكم، لكنه أبدى استعداده لتأجيل النطق بالحكم حتى انتهاء فترة ولاية ترامب الثانية في عام 2029.

وقد تمت إدانة ترامب في مايو الماضي بتهمة إخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار بشكل غير قانوني إلى ممثلة إباحية لشراء صمتها من أجل تحسين فرص نجاحه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.

وقضت المحكمة العليا، في بداية شهر يوليو، بأغلبية قضاتها المحافظين، بأن ترامب يستحق الحصانة من الملاحقة الجنائية عن بعض أفعاله الرسمية.

ويحاول محامو ترامب الآن استخدام هذا القرار التاريخي لإلغاء الحكم في محاكمة "دفع أموال مقابل شراء الصمت".

ويرى ممثلو الادعاء أن الجريمة المعنية ارتكبت قبل الولاية الأولى لترامب كرئيس، مما يعني أنه لا ينبغي أن يتمتع بحماية قانونية خاصة ولا ينبغي إلغاء الإدانة.