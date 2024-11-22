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صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل بعد رصد مسيرة

09:36 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

صفارات الإنذار

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وكالات

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إن صفارات الإنذار دوت في حانيتا وشلومي ونهاريا وعدة بلدات أخرى بالجليل الغربي بعد رصد تسلل مسيرة و"أهداف جوية مشبوهة" من لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الأهداف المعادية "تحت متابعة سلاح الجو والحدث لا يزال جاريا".

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين قولهم، إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأشارت التقديرات إلى أن إلغاء تلك المذكرات أصبح أمرًا صعبًا حتى في حال تشكيل اللجنة.

وأفادت الهيئة بأن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشعر بقلق متزايد من احتمال إصدار مذكرات اعتقال سرية تستهدف رئيس الأركان هرتسي هاليفي وضباطًا رفيعي المستوى آخرين.

صفارات الإنذار طائرة مسيرة الجليل
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