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الصحة العالمية: قلقون بشأن سلامة المرضى والطواقم بمستشفى كمال عدوان

07:58 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

مستشفى كمال عدوان

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وكالات
قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب وقف الأعمال العدائية في محيط مستشفى كمال عدوان فورًا وتأمين وصول البعثات الإنسانية.
وأعربت المنظمة عن قلقها العميق بشأن سلامة المرضى والطواقم الطبية في المستشفى بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأكدت المنظمة أن نظام الأكسجين في المستشفى قد خرج عن الخدمة بعد قصف مسيرة إسرائيلية.

مستشفى كمال عدوان سلامة المرضى العمليات العسكرية الإسرائيلية
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