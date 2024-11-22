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صحيفة عبرية: عمليات تمشيط قرب حدود الأردن

07:37 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

عمليات تمشيط قرب حدود الأردن أرشيفية

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وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الأمن الإسرائيلي يجري عمليات تمشيط قرب حدود الأردن بعد اشتباه بحدوث عملية تسلل.

كانت صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحبط 3 مرات على الأقل جهود التوصل إلى اتفاق بشأن "الأسرى" خلال الأشهر الماضية.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين عملوا مع نتنياهو اتهامهم له بأنه كان "لا يعرف حدودا وأصبح خائفا وسيجر الدولة إلى القاع".

كان موقع أكسيوس نقل عن ضباط استخبارات إسرائيليين سابقين، أن وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200" تواجه أسوأ أزمة في تاريخها عقب الإخفاقات التي شهدتها خلال أحداث أكتوبر.

وأكد الضباط أن تعيين قائد جديد للوحدة لا يُعتبر كافيًا لمعالجة أوجه القصور وإعادة بناء قدراتها.

عمليات تمشيط قرب حدود الأردن الأمن الإسرائيلي حدوث عملية تسلل
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