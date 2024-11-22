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إعلام عبري: انتحار 6 جنود إسرائيليين من الذين شاركوا في القتال بغزة ولبنان

07:28 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

جنود الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن انتحار ستة جنود على الأقل من الذين شاركوا في القتال لفترة طويلة في غزة ولبنان خلال الأشهر الأخيرة.
من جهة أخرى، أصدر الجيش الإسرائيلي أكثر من 1000 أمر اعتقال ضد المتدينين المتشددين المعروفين بـ "الحريديم"، بسبب تجاهلهم أوامر التجنيد.
وكان الجيش قد أصدر 3000 أمر تجنيد لأعضاء مجتمع "الحريديم" خلال الصيف، لكن عددًا كبيرًا منهم لم يلتزم بالحضور إلى مراكز التجنيد، بحسب ما ذكره الضابط شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة شؤون الموظفين في مديرية شؤون الموظفين بالجيش.
وأشار طيب في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست إلى أن الجيش أصدر 1126 مذكرة اعتقال بحق الذين لم يحضروا إلى مراكز التجنيد لأنهم لم يستجيبوا للأوامر الأولى والثانية.

الاحتلال الإسرائيلي انتحار جنود اسرائليين غزة لبنان
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