الخارجية الدانماركية: نلتزم بقرارات الجنائية الدولية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الدنماركية، إنها ملتزمة بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنه في حال وجود أي شبهات حول ارتكاب جرائم حرب، يجب محاكمة مرتكبيها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت على خلفية جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة.

هذا القرار يحوّل نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهما مطلوبين دوليًا، ومن المحتمل أن يزيد من عزلتهما ويصعّب من جهود التفاوض لوقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ 13 شهرًا، وفقًا لوكالة رويترز.

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن القانون الدولي لا يستثني أحدًا، سواء كان مسؤولًا حكوميًا منتخبًا أو غير منتخب، تعليقًا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.