ضباط إسرائيليون سابقون: الوحدة 8200 تشهد أسوأ أزمة في تاريخها

وكالات

ذكر موقع أكسيوس نقلًا عن ضباط استخبارات إسرائيليين سابقين، أن وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200" تواجه أسوأ أزمة في تاريخها عقب الإخفاقات التي شهدتها خلال أحداث أكتوبر.

وأكد الضباط أن تعيين قائد جديد للوحدة لا يُعتبر كافيًا لمعالجة أوجه القصور وإعادة بناء قدراتها.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت بأن حزب الله أطلق 30 صاروخًا على ثلاث دفعات باتجاه مناطق الجليل وخليج حيفا خلال 20 دقيقة، مما يعكس تصعيدًا ملحوظًا على الجبهة الشمالية.