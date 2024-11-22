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ضباط إسرائيليون سابقون: الوحدة 8200 تشهد أسوأ أزمة في تاريخها

06:17 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

جنود الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

ذكر موقع أكسيوس نقلًا عن ضباط استخبارات إسرائيليين سابقين، أن وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200" تواجه أسوأ أزمة في تاريخها عقب الإخفاقات التي شهدتها خلال أحداث أكتوبر.

وأكد الضباط أن تعيين قائد جديد للوحدة لا يُعتبر كافيًا لمعالجة أوجه القصور وإعادة بناء قدراتها.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت بأن حزب الله أطلق 30 صاروخًا على ثلاث دفعات باتجاه مناطق الجليل وخليج حيفا خلال 20 دقيقة، مما يعكس تصعيدًا ملحوظًا على الجبهة الشمالية.

الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الاستخبارات الإسرائيلية
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