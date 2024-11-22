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طيران فرنسي يزيل تل أبيب من جدول رحلاته

05:43 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

الطيران الفرنسي

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وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الخطوط الفرنسية وشركة ترانسافيا أزالتا تل أبيب من جدول الرحلات إلى مطلع سنة 2025.

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت بخصوص جرائم حرب في قطاع غزة.

ويحول هذا القرار نتنياهو وجالانت إلى مشتبه بهم مطلوبين دوليًا ومن المرجح أن يزيد من عزلتهم ويعقد الجهود الرامية إلى التفاوض على وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ 13 شهراً، بحسب وكالة رويترز.

واعتبرت منظمة العفو الدولية ألا أحد فوق القانون الدولي سواء كان مسؤولا حكوميا منتخبا أم غير منتخب.

وذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

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