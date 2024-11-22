بعد مذكرة اعتقاله.. بريطانيا: نواصل الحديث مع نتنياهو للتوصل لوقف إطلاق النار
05:15 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
وكالات
نقلت صحيفة التلغراف عن المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الحكومة كير ستارمر سيواصل الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وأكد المتحدث أن ستارمر سيواصل الحديث مع نتنياهو والحلفاء "للتوصل لوقف إطلاق النار"، قائلا إن "من المهم أن نجري حوارا مع إسرائيل لتوصل إلى حل دبلوماسي".
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