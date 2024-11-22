بعد مذكرة اعتقاله.. بريطانيا: نواصل الحديث مع نتنياهو للتوصل لوقف إطلاق النار

وكالات

نقلت صحيفة التلغراف عن المتحدث الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني أن رئيس الحكومة كير ستارمر سيواصل الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وأكد المتحدث أن ستارمر سيواصل الحديث مع نتنياهو والحلفاء "للتوصل لوقف إطلاق النار"، قائلا إن "من المهم أن نجري حوارا مع إسرائيل لتوصل إلى حل دبلوماسي".