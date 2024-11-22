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تمديد قمة المناخ وسط محادثات صعبة بشأن تمويل العمل المناخي

05:06 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

قمة المناخ كوب 29

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باكو- (د ب أ)

من المقرر تمديد فترة اجتماعات ومداولات قمة المناخ كوب 29 في أذربيجان في ظل استمرار المفاوضات الصعبة بشأن تمويل العمل المناخي.

وكان من المقرر أن تنتهي المحادثات في باكو عند 6 مساء بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة.

وكانت الالتزامات المالية للدول الأكثر فقرا لمساعدتها على خفض الانبعاثات محور مناقشات مكثفة، حيث تركز الخلاف حول تحديد الدول التي يجب أن تدفع ومن أي مصادر يجب توفير الأموال.

وقدمت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، اليوم الجمعة، مشروع اقتراح جديد يدعو الدول الصناعية إلى زيادة حجم المساعدات للدول الأكثر فقرا إلى 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035.

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