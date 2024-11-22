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الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة جوية في إسرائيل بصاروخ بالستي فرط صوتى

04:24 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

الحوثيون

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صنعاء- (د ب أ)

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة جوية جنوب إسرائيل، بصاروخ بالستي فرط صوتى.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة (تابعة للجماعة) عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبيّ فلسطين المحتلة".

وأضاف سريع، أن "العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي (فلسطين2)، وحققت العملية هدفها بنجاح".

وأكد سريع، أن قوات جماعته ستواصل عملياتها العسكرية "ردا على جرائم العدوّ الصهيوني في غزة و لبنان وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

ونفذ الحوثيون هذه العملية، تزامنا مع مظاهرات حاشدة نظمتها الجماعة في ميدان السبعين بصنعاء، تضامنا مع غزة ولبنان.

يذكر أن قيادات حوثية، قد أكدت في عدة خطابات سابقة لها، استمرار تطوير أداء قواتها المسلحة وتصعيدها العسكري ضد إسرائيل، مساندة للشعبين الفلسطيني واللبناني، حتى وقف ما وصفته بـ"العدوان".

الحوثيون قاعدة جوية إسرائيل صاروخ بالستي جماعة أنصار الله الحوثية اليمن
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