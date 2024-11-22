روسيا: إطلاق صاروخ باليستي تجريبي ضد أوكرانيا تحذير للغرب

موسكو- (د ب أ)

ذكر الكرملين اليوم الجمعة أن قيام روسيا بإطلاق صاروخ باليستي تجريبي ضد أوكرانيا، يتعين فهمه على أنه تحذير للغرب.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في موسكو إن "الجانب الروسي أظهر بوضوح قدراته".

وأضاف أن قصف مدينة دنبيرو الأوكرانية كان نتيجة "قرارات متهورة" من جانب دول غربية.

وتابع بيسكوف أن روسيا اضطرت للرد ، بعد أن أمدت الولايات المتحدة وحلفاؤها كييف بصواريخ وسمحت باستخدامها ضد الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله "لقد تم تحديد الخطوط العريضة لرد إضافي، حال عدم أخذ مخاوفنا في الاعتبار بوضوح".

وتردد أن الصواريخ الجديدة متوسطة المدى ، المستخدمة في دنيبرو، قادرة على التزود بأسلحة نووية.

وأكد بيسكوف أيضا أنه تم إبلاغ واشنطن قبل وقت قصير من إطلاق سلاح جديد، يعرف باسم أوريشنيك.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى على أوكرانيا، أمس الخميس، ردا على استخدام كييف هذا الأسبوع لصواريخ أمريكية وبريطانية قادرة على ضرب عمق روسيا.

وفي خطاب متلفز للأمة الروسية، حذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على إيقاف الصاروخ الجديد، الذي قال إنه يحلق بسرعة 10 ماخ، والذي أطلق عليه اسم "أوريشنيك" - وهي كلمة روسية تعني شجرة البندق. وأضاف بوتين أيضا أن هذا الصاروخ يمكن أيضا استخدامه في مهاجمة أي دولة حليفة لأوكرانيا يتم استخدام صواريخها لمهاجمة روسيا.

وتابع بوتين في أول تعليق له منذ منح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا الضوء الأخضر هذا الشهر لاستخدام صواريخ أتاكمز الأمريكية لضرب أهداف محدودة داخل روسيا، قائلا: "نعتقد أن لدينا الحق في استخدام أسلحتنا ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد منشآتنا".





