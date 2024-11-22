هتافات مناهضة للحكومة الباكستانية جراء مقتل 42 شيعيا في هجوم مسلح

بيشاور- (د ب أ)

ردد متظاهرون في شمال غرب باكستان المضطرب شعارات مناهضة للحكومة اليوم الجمعة، أثناء إقامة صلاة الجنازة على 42 مسلما شيعيا، تعرضوا لكمين وقتلهم مسلحون، أمس في واحد من أكثر الهجمات دموية في المنطقة في السنوات الأخيرة.

وكان الضحايا يسافرون في قافلة من العديد من المركبات من مدينة باراتشينار شمال غرب باكستان إلى بيشاور، عاصمة إقليم خيبر-باختونخوا، عندما وقع الهجوم أمس الخميس. ومن بين هؤلاء القتلى ست نساء وأصيب 20 آخرون.

وذكر ناجون أن المهاجمين خرجوا من مركبة وأمطروا الحافلات والسيارات بالرصاص. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم تحدد الشرطة الدافع.

وكان قائد الشرطة المحلية، سليم شاه، قد قال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن نحو 12 مسلحا، يحملون أسلحة آلية، استهدفوا القافلة على طريق سريع في منطقة كورام بشمال غرب البلاد، قرب الحدود الأفغانية.

ووقع الهجوم في منطقة كورام بإقليم خيبر بختونخوا، شمال غربي البلاد، حيث أسفرت الاشتباكات بين الأغلبية السنية والأقلية الشيعية عن مقتل عشرات الأشخاص خلال الأشهر الأخيرة.

ويلقى باللوم في معظم أعمال العنف على حركة طالبان الباكستانية وجماعة "جيش تحرير بلوشستان" المحظورة.