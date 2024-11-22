اجتماع لمجلس الناتو- أوكرانيا بعد استخدام روسيا لصاروخ جديد بأوكرانيا

بروكسل- (د ب أ)

قال المتحدث باسم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته اليوم الجمعة إن الأخير سيعقد اجتماعا لمجلس الناتو-أوكرانيا، الأسبوع المقبل، بعد أن استخدمت روسيا صاروخا جديدا في أوكرانيا، فيما ينظر إليه على نطاق واسع بأنه تصعيد جديد خطير.

وأضاف المتحدث باسم الناتو أن استخدام موسكو للصاروخ الباليستي التجريبي متوسط المدى في قصف لمدينة دنيبرو الأوكرانية الرئيسية، سيكون محور اجتماع الثلاثاء المقبل.

وكان مجلس الناتو-أوكرانيا قد اجتمع للمرة الأولى العام الماضي، في قمة في ليتوانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى على أوكرانيا، أمس الخميس، ردا على استخدام كييف هذا الأسبوع لصواريخ أمريكية وبريطانية قادرة على ضرب عمق روسيا.

وفي خطاب متلفز للأمة الروسية، حذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على إيقاف الصاروخ الجديد، الذي قال إنه يحلق بسرعة 10 ماخ، والذي أطلق عليه اسم "أوريشنيك" - وهي كلمة روسية تعني شجرة البندق. وأضاف بوتين أيضا أن هذا الصاروخ يمكن أيضا استخدامه في مهاجمة أي دولة حليفة لأوكرانيا يتم استخدام صواريخها لمهاجمة روسيا.

وتابع بوتين في أول تعليق له منذ منح الرئيس الأمريكي جو بايدن لأوكرانيا الضوء الأخضر هذا الشهر لاستخدام صواريخ أتاكمز الأمريكية لضرب أهداف محدودة داخل روسيا، قائلا: "نعتقد أن لدينا الحق في استخدام أسلحتنا ضد المنشآت العسكرية للدول التي تسمح باستخدام أسلحتها ضد منشآتنا".