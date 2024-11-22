حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية لاعتقال نتنياهو وجالانت

وكالات



قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "ندعو كل الدول للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في جلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت ومنع إفلاتهما من المحاكمة".



وأشارت الحركة إلى أن "معارضة الولايات المتحدة قرار الجنائية الدولية تعبر عن عدم احترام القانون الدولي الإنساني".



وأضافت: "الموقف الأمريكي من قرار الجنائية معزول، كما وقف وحيدًا ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب".



وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

