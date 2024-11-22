لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حماس تدعو للتعاون مع المحكمة الجنائية لاعتقال نتنياهو وجالانت

01:43 م الجمعة 22 نوفمبر 2024

المحكمة الجنائية الدولية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "ندعو كل الدول للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في جلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت ومنع إفلاتهما من المحاكمة".


وأشارت الحركة إلى أن "معارضة الولايات المتحدة قرار الجنائية الدولية تعبر عن عدم احترام القانون الدولي الإنساني".


وأضافت: "الموقف الأمريكي من قرار الجنائية معزول، كما وقف وحيدًا ضد قرار مجلس الأمن بوقف الحرب".


وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المحكمة الجنائية الدولية جالانت نتنياهو حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان