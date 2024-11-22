البرلمان الأوكراني يلغي جلسة عامة بسبب تهديد بهجوم على كييف

كييف- (د ب أ)

أفاد نواب في أوكرانيا بأن برلمان البلاد ألغى الجلسة العامة اليوم الجمعة، على خلفية تهديد بهجوم محتمل على الحي الحكومي في كييف.

وفي حين أن القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية بشكل شبه يومي، هذه الخطوة هي الأولى من نوعها من جانب البرلمان خلال الشهور الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوة عقب تحذيرات أصدرتها العديد من السفارات الأسبوع الجاري بسبب تهديدات استثنائية تلاها هجوم روسي أمس الخميس، على مدينة دنيبرو، إحدى أكبر المدن في أوكرانيا، بصاروخ باليستي تجريبي متوسط المدى.

وقال النائب ياروسلاف زيليزنياك لوكالة بلومبرج للأنباء إنه جرى إرجاء الجلسة للأسبوع المقبل، دون أن يوضح طبيعة التهديد.

وتعرضت هذه الخطوة لانتقادات.

وفي مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قال النائب المعارض أوليكسي هونشارينكو إن النواب ظلوا مجتمعين في 2022 رغم أن القوات الروسية كانت على مسافة 20 كيلومترا خارج كييف. وقال إن إلغاء الجلسة الحالية " في صالح الهجوم النفسي (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين".

وتعرضت أوكرانيا لهجمات بطائرات مُسيرة صباح اليوم الجمعة، على عدة مدن. وأسفر القصف الذي وقع في سومي بشمال شرق البلاد عن مقتل شخصين وإصابة 12 مدنيا، بحسب السلطات المحلية.