بايدن يدين بشدة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت

واشنطن- (د ب أ)

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة مذكرات الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة مرتبطة بالصراع في قطاع غزة.

وصدر عن المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات الاعتقال، التي وافقت عليها غرفة ما قبل المحاكمة في لاهاي، في أعقاب طلبات قدمها المدعي العام كريم خان في مايو الماضي.

وفي بيان صدر مساء الخميس، وصف بايدن هذه الخطوة بأنها "شائنة".

وقال بايدن: "دعوني أكون واضحا مرة أخرى: أيا كان ما قد تعنيه ضمنا المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ - لا شيء - بين إسرائيل وحماس".

وتابع :"سنقف دائما مع إسرائيل ضد التهديدات لأمنها".

وقالت المحكمة يوم الخميس إن هناك أسبابا تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت "حرموا عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، وكذلك الوقود والكهرباء".

كما صدرت مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، الذي يعتقد أنه العقل المدبر للهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.





