بالصورـ إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك دولة في أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، بقيادة أسامة سحيم، رئيس المركز، من إزالة 15 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بنطاق المركز؛ تمت الإزالات بوجود غطاء أمني بقيادة اللواء مصطفى حيالله، مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد تامر هارون، نائب مأمور مركز شرطة القوصية، والمقدم أحمد صلاح، رئيس مباحث القوصية، والقوات المرافقة لهم.

كما شارك في الحملة محمد عبدالحميد الشريف ورباح حمدي، نائبا رئيس المركز، والمهندس خالد محمود طه، مدير الإدارة الزراعية بالقوصية، ورؤساء القرى وأعضاء الإدارة الزراعية ومسؤولي الإزالات، كما تمت أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز القوصية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 للإزالات، التي تُنفذ في كافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.