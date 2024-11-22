سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تحذيرات بالإخلاء

بيروت- (د ب أ)

استهدفت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني الموالي لإيران، بأربع غارات عنيفة على الأقل، بعد إصدار الجيش الإسرائيلي لتحذيرات اليوم الجمعة.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في بيروت "إن عدة انفجارات قوية هزت العاصمة بيروت".

وكانت أهداف الهجمات الإسرائيلية على ما يبدو مبانٍ متعددة في حيي الحدث وحارة حريك، والتي سبق للجيش الإسرائيلي أن أصدر أوامر إخلاء بشأنها.

وتصاعدت سحب دخان كثيفة رمادية وسوداء من المناطق التي تم استهدافها.

كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر في وقت سابق من اليوم الجمعة، تحذيرات لإخلاء ثلاثة مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك بلدتي برج الشمالي ومعشوق في منطقة صور بجنوب لبنان، قبل شن الضربات الجوية على أهداف لحزب الله اللبناني.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس اليوم، "تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: برج الشمالي و معشوق، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير"، وفقا لصحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ الإسرائيلية.

وأضاف "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وتابع "يحظر عليكم التوجه جنوبًا، أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

يذكر أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن منذ 23 سبتمبر الماضي غارات جوية استهدفت مواقع لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان، ثم أطلق الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر عملية برية جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص وتدمير هائل للبنية التحتية ونزوح هائل للسكان .