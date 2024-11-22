منظمة حقوقية تشيد بمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

نيويورك- (د ب أ)

أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس ضد مسؤولين إسرائيليين وقياديين من حركة حماس.

وقالت بلقيس جراح، مديرة العدالة الدولية المساعدة في "هيومن رايتس ووتش"، في بيان: "المذكرات تخترق التصور السائد بأن هناك أفرادا فوق القانون".

وكانت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر تقريرا يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك عمليات نزوح قسري جماعي ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.