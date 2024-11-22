ترامب يختار بام بوندي لمنصب المدعي العام بعد انسحاب مات جايتز

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مساء الخميس إنه سيعين المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا، بام بوندي، في منصب المدعي العام الأمريكي بعد انسحاب اختياره الأول، مات جايتز.

يشار إلى أن بوندي حليفة طويلة الأمد لترامب وكانت واحدة من محاميه خلال محاكمته الأولى في قضية العزل، عندما اتهم، ولكن لم يُدان، بإساءة استخدام سلطاته في محاولة لربط المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا بالتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق حينئذ جو بايدن.

وشغلت بوندي منصب رئيسة في "معهد أمريكا أولا للسياسات"، وهو مؤسسة استراتيجية أسسها موظفو إدارة ترامب السابقون.

وبوندي من تامبا وقد أمضت أكثر من 18 عاما كمدعية عامة. وكانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في ولاية فلوريدا.





