محكمة تايلاندية ترفض دعوى ضد شركة اسرائيلية تنتج برنامج "بيجاسوس" لاختراق الهواتف

بانكوك- (د ب أ)

ألغت محكمة تايلاندية يوم الخميس دعوى قضائية رفعها ناشط مؤيد للديمقراطية، والتي قال فيها أن برنامج التجسس الذي أنتجته شركة تكنولوجيا إسرائيلية تم استخدامه لاختراق هاتفه.

وقالت المحكمة المدنية في بانكوك إن جاتوبات بونباتاراراكسا فشل في تقديم دليل كاف على أن هاتفه قد تم اختراقه ببرنامج "بيجاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" للتقنيات.

وادعى جاتوبات، المعروف أيضا باسم "باي داو دين"، أن شركة "إن إس أو" انتهكت حقوقه الدستورية وحقوق نشطاء آخرين بتسهيل استخدام برنامج "بيجاسوس" لاستهدافهم واستخراج بيانات من أجهزتهم.

وكان قد ادعى أن هاتفه قد تم اختراقه ثلاث مرات في عام 2021، وهي فترة شهدت احتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة، بما في ذلك مطالب غير مسبوقة لإصلاح النظام الملكي القوي في تايلاند.

ورحبت شركة "إن إس أو" بالحكم، قائلة إنه يؤكد "عدم وجود أدلة تدعم الادعاءات ضد شركتنا".

وقال المتحدث باسم الشركة، جيل لاينر، في رسالة إلكترونية إلى وكالة أنباء أسوشيتد برس: "نحن ملتزمون بالاستخدام المسؤول لتقنياتنا، التي يتم توفيرها حصريا للوكالات الحكومية من أجل منع الجرائم الخطيرة والإرهاب".

وأضاف: "تعمل شركة إن إس أو تحت أطر تنظيمية صارمة ومعايير أخلاقية، وسنواصل التعاون مع السلطات لضمان استخدام منتجاتنا بشكل قانوني وفعال".





