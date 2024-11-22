إيران تعلن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ردًا على قرار وكالة الطاقة الذرية

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة، ردًا على قرار وكالة الطاقة الذرية الأخير الذي طالب طهران بتحسين تعاونها مع الوكالة بشكل عاجل.

وقالت الوزارة في بيان إن "أمريكا والترويكا الأوروبية تنتهج سياسة مدمرة للأجواء الإيجابية بين طهران ووكالة الطاقة"، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الرد على الضغوط الدولية المتزايدة.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، نقلًا عن دبلوماسيين، بأن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية أصدر قرارًا يدعو إيران إلى تحسين التعاون، فيما حذرت السلطات الإيرانية من مغبة اتخاذ أي قرارات ضدها.

في وقت سابق، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 19 نوفمبر، أن إيران بدأت تحضيراتها لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأوضحت الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز 32 ضعف الحد المسموح به ضمن الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 أثناء ولاية الرئيس الأمربكي المنتخب مجددًا دونالد ترامب.