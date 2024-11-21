وكالة الطاقة الذرية تدين إيران لعدم تعاونها الكامل للمرة الثانية خلال 2024

وكالات

أدان مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إيران لعدم تعاونها الكامل مع الوكالة، وهي المرة الثانية التي تدين فيها إيران في غضون خمسة أشهر فقط.

ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران أيضا إلى تقديم إجابات في تحقيق مستمر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في موقعين تقاعست طهران في الإعلان عنهما كموقعين نوويين.

وصوت 19 عضوا في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح القرار، بينما عارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو، وامتنع 12 عضوا عن التصويت ولم يصوت عضو واحد، وفقا لدبلوماسيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بدعوى وصف نتيجة التصويت بأنها سرية.

وقد طرحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا مشروع القرار بدعم من الولايات المتحدة. ويأتي القرار في وقت حرج قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ويأتي القرار في أعقاب تقرير سري صدر في وقت سابق هذا الأسبوع ذكرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تحدت المطالب الدولية بكبح جماح برنامجها النووي، وزادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستويات تصنيع الأسلحة.