إسرائيل تعاقب هولندا بعد بيانها بشأن تنفيذ قرار اعتقال نتنياهو (تفاصيل)

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الخميس، بأن وزير الخارجية جدعون ساعر، ألغى زيارة لنظيره الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى إسرائيل كانت مقررة، الإثنين.

جاء القرار بعد تصريحات الوزير الهولندي بشأن استعداد بلاده لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في وقت سابق الخميس، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، لتورطهما في "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" في غزة.

وقال ساعر، في بيان، إنه تحدث مع فيلدكامب وأعرب عن خيبة أمله إزاء تصريحه أمام البرلمان الهولندي عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية.

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "يوم أسود في تاريخ الشعوب"، معتبرًا أن المحكمة التي أُنشئت للدفاع عن الإنسانية "تحولت إلى عدو لها".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة، مشددًا على أنه "لن يمنعه أي قرار معادٍ لإسرائيل من الدفاع عن شعبها"، وأن حكومته لن تستسلم للضغوط الدولية.

وأضاف أن قرار المحكمة يمثل "إفلاسًا أخلاقيًا" ويمس بالدول الديمقراطية وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، متهمًا المحكمة بـ"تجاهل جرائم الحرب الحقيقية التي تُرتكب ضد إسرائيل وضد آخرين حول العالم"، حيث وصفها بأنها "أصبحت أداة للمماحكة السياسية".