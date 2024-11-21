"يوم أسود".. أول تعليق من نتنياهو على قرار اعتقاله من الجنائية الدولية

وكالات

وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "يوم أسود في تاريخ الشعوب"، معتبرًا أن المحكمة التي أُنشئت للدفاع عن الإنسانية "تحولت إلى عدو لها".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة، مشددًا على أنه "لن يمنعه أي قرار معادٍ لإسرائيل من الدفاع عن شعبها"، وأن حكومته لن تستسلم للضغوط الدولية.

وأضاف أن قرار المحكمة يمثل "إفلاسًا أخلاقيًا" ويمس بالدول الديمقراطية وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها، متهمًا المحكمة بـ"تجاهل جرائم الحرب الحقيقية التي تُرتكب ضد إسرائيل وضد آخرين حول العالم"، حيث وصفها بأنها "أصبحت أداة للمماحكة السياسية".